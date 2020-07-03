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Происшествия

Нижегородец, грабивший женщин в Московском и Автозаводском районах, пойдет под суд

10 июля 2020 11:57  [22] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец, грабивший женщин в Московском и Автозаводском районах, пойдет под суд. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Речь идет о жителе города, который на протяжении 7 месяцев 2019 года неоднократно нападал на женщин и отнимал у них сумки с продуктами питания, сотовые телефоны и золотые украшения. Он действовал по одной схеме – следовал за женщинами до подъезда и там нападал.

В ходе расследования стало известно, что обвиняемый в конце августа 2019 года также похитил три шуруповерта, перфоратор, циркулярную пилу и лобзик из бытового помещения строящегося дома в Автозаводском районе. А в начале сентября 2019 года - часть выручки от продажи билетов в маршрутном такси.

При помощи фоторобота, составленного потерпевшими, 40-летнего нижегородца задержали. Он был ранее неоднократно был судим за совершение аналогичных преступлений.

Ему предъявлено обвинение по девяти преступлениям: семь нападений на нижегородок, квалифицированных по статьям 161 УК РФ (грабеж) и 162 УК РФ (разбой), кража из бытовки и грабеж в маршрутном такси.

Общая сумма ущерба составила более 110 тысяч рублей.

Материалы дела направлены в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до десяти лет колонии со штрафом в размере до 1 млн рублей.

 

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