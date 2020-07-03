Житель Навашина, купив через интернет лодочный мотор, получил мешок с песком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Мужчина рассказал полицейским, что заказал мотор в интернете и в качестве предоплаты перевел на указанную продавцом карту 70 тысяч рублей. Вскоре ему пришло почтовое извещение, что посылка доставлена. Пострадавший перевел мошенникам еще и деньги за доставку.
Когда же он открыл посылку, оказалось, что в ней мешок с песком.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По закону за это грозит до двух лет лишения свободы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+