Житель Навашина, купив через интернет лодочный мотор, получил мешок с песком Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Житель Навашина, купив через интернет лодочный мотор, получил мешок с песком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мужчина рассказал полицейским, что заказал мотор в интернете и в качестве предоплаты перевел на указанную продавцом карту 70 тысяч рублей. Вскоре ему пришло почтовое извещение, что посылка доставлена. Пострадавший перевел мошенникам еще и деньги за доставку.

Когда же он открыл посылку, оказалось, что в ней мешок с песком.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). По закону за это грозит до двух лет лишения свободы.