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Общество

Нижегородские власти обещают разобраться в ситуации с песчаным карьером на Дубравной

10 июля 2020 13:17  [42] Общество
Место будущего карьера выделено красным четырехугольником

Место будущего карьера выделено красным четырехугольником

Фото: Константин (kenfromnn)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал разобраться в ситуации с песчаным карьером в лесной зоне на Дубравной. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

К главе региона обратился местный житель. Он выразил опасения, что любимый нижегородцами сосновый лес, летом посещаемый для семейного отдыха, а зимой – для катания на лыжах, будет уничтожен.

"Судя по схеме – под карьер будет вырубаться лес в непосредственной близости от балахнинской трассы и от конечной станции автобусов. То есть там, где сейчас гуляют все нижегородцы. Неужели не было возможности разрабатывать карьер в другом месте?", - написал он.

Глеб Никитин пояснил, что лицензию на разработку карьера выдали "Приволжскнедра", которые являются "вышестоящим федеральным органом".

"Сейчас мы изучаем этот вопрос со всех сторон, имея ввиду значимость этого места. В ближайшее время доклад будет у меня на столе. Разберемся. Если будут основания - примем меры", - заявил он.

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