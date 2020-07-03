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Экономика

"Транснефть-Верхняя Волга" сэкономила 5,9 млн кВт*ч электроэнергии в первом полугодии 2020 года

10 июля 2020 13:50  [75] Экономика

Фото: пресс-служба АО "Транснефть–Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" подвело итоги реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за первое полугодие 2020 года. Был реализован комплекс мероприятий по оптимизации технологического процесса перекачки нефти, замене и ремонту насосного оборудования, которые обеспечили 51,5% от запланированного общегодового эффекта экономии по электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По итогам шести месяцев удельное потребление электроэнергии снизилось на 1,44%, что позволило обеспечить экономию 5,9 млн кВт*ч. Экономия тепловой энергии за этот период составила свыше 32,7 Гкал.

В настоящий момент ведутся работы по замене участков тепловой сети на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Балахониха", а также на базе производственного обслуживания Марийского районного нефтепроводного управления (РНУ).

Обществом запланированы мероприятия по замене ламп на энергосберегающих объектах Горьковского РНУ, Марийского РНУ и Рязанского РНУ в количестве 1523 штук.

Выполнение программы технических мероприятий в текущем году предусматривает замену блочной котельной на НПС "Ермишь", установку систем автоматического регулирования температурного режима на НПС "Прудки", НПС "Балахониха" и НПС "Филино".

АО "Транснефть-Верхняя Волга" ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения, подчеркнули в компании. Регулярно проводятся конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции общества, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, ученикам демонстрируются фильмы об энергосбережении и энергоэффективности.

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