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Еженедельные молитвы возобновляются в нижегородской синагоге. Об этом сообщается в группе Нижегородской еврейской общины в соцсети ВКонтакте.
Молитвы будут проводиться по утрам каждый понедельник и четверг.
На богослужения не станут допускать прихожан старше 65 лет. Также не рекомендуется участвовать в них прихожанам с хроническими заболеваниями.
Обязательными правилами является ношение в синагоге медицинской маски и нахождение в молитвенном зале на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.
Отметим, что евреи в настоящее время молятся в честь Шабата. Зажигание свечей и начало Святой Субботы состоится сегодня вечером, исход - завтра.
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