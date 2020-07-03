Еженедельные молитвы возобновляются в нижегородской синагоге Общество

Фото: Нижегородская еврейская община

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еженедельные молитвы возобновляются в нижегородской синагоге. Об этом сообщается в группе Нижегородской еврейской общины в соцсети ВКонтакте.

Молитвы будут проводиться по утрам каждый понедельник и четверг.

На богослужения не станут допускать прихожан старше 65 лет. Также не рекомендуется участвовать в них прихожанам с хроническими заболеваниями.

Обязательными правилами является ношение в синагоге медицинской маски и нахождение в молитвенном зале на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

Отметим, что евреи в настоящее время молятся в честь Шабата. Зажигание свечей и начало Святой Субботы состоится сегодня вечером, исход - завтра.