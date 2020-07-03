Мария Ефанова пропала в Арзамасском районе Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Мария Ефанова пропала в Арзамасском районе, д.Пиявочное. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков, 70-летняя женщина ушла из дома по ул.Лесная в лес и пропала.

Ее приметы: среднего телосложения, рост 155 см, волосы седые, глаза голубые.

Была одета в светлую куртку, темную юбку, белый платок, обута в резиновые сапоги.

При себе у нее были корзина и бидон.

У женщины нет правой кисти (протез).

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.