Как выбрать постельное белье?

Правильно подобранное постельное белье обеспечивает хороший сон и комфортный отдых. Основные критерии, на которые следует обращать внимание при выборе текстиля, – размер, состав ткани и цвет.

Размер и материал

Сон – лучший способ устроить отдых своему организму. Создать комфортные условия для сна поможет мягкая, приятная на ощупь постель. Предлагаемые производителями комплекты представлены несколькими вариантами размеров:

односпальное/полуторное (от 150х210 до 160х220);

двуспальное (от 175х210 до 200х220);

комплекты «евро» и «королевские» (от 200х220 до 220х240).

Отличия имеются и по размеру наволочек, которые могут иметь форму квадрата со стороной 70 см, либо прямоугольника 50х70 см. Универсальные комплекты белья содержат наволочки обоих размеров. На этот нюанс следует обращать внимание, иначе можно приобрести текстиль не своего размера.

Для пошива белья на постель выбирают ткани, свободно пропускающие воздух, и хорошо впитывающие влагу. Оптимальный вариант – комплекты из тканей натурального состава (хлопок, лен, шелк). Отдельная роль отведена прочности и плотности полотна, иначе белье просто не выдержит частых стирок. Параметр плотности обычно указывается на упаковке и заключается в количестве нитевых переплетений на см2 ткани.

Наиболее популярным сырьем при производстве постельного белья считается хлопок, из которого получают несколько разновидностей материала: сатин, бязь, батист. Не менее востребованы шелк и лен. Качественные шелковые комплекты отличаются роскошным видом. Льняные подходят для круглогодичного использования, но требуют особого ухода, так как быстро мнутся и плохо разглаживаются.

Качество пошива и окраски

При выборе постельного белья важно не только подобрать ткань по составу и расцветке, но и уделить внимание качеству изготовления. Для проверки следует осмотреть изделия с изнанки. В качественных комплектах края срезов обязательно прячутся внутрь, для пошива используется специальный двойной шов. Отсутствие обработки края – признак товара ненадлежащего качества. При изготовлении используются цельные полотна, наличие швов по центру любого изделия не допускается.

Если оттенок и оформление постельного белья отличается от белого, необходимо оценить яркость рисунка. У изделий не должно быть неприятного запаха, слишком яркие и насыщенные цвета могут быстро полинять после стирки. Интенсивность окрашивания должна быть примерно одинаковой с лица и изнанки. Косвенным параметром качества выступает температура, рекомендуемая для стирки. Хороший краситель выдерживает стирку до 60 градусов. Подобрать качественное постельное белье можно на странице https://serdce-doma.ru/.

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