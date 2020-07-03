Очень востребованные и дорогие дизайнеры интерьера в мире

Роскошь – это не всегда хрустальные люстры, резная мебель из красного дерева и карнизы с позолотой. В современном мире лаконичный однотонный или оригинальный дизайн интерьера может стоить в несколько раз дороже оформления зала в Лувре. Не верите? Ниже мы собрали для вас ТОП-5 дизайнеров интерьера, работы которых оцениваются в несколько раз дороже самого помещения. А если вы и сами заинтересованы развиваться в данном направлении, курсы дизайна интерьера помогут сделать первые шаги по направлению к этой востребованной профессии.

Келли Уирстлер

Эта дама регулярно занимает первые позиции в списке самых востребованных дизайнеров интерьера на западном побережье США. Дизайнерский талант Келли в полной мере воплощен в современной роскошной обстановке отелей Tides, Viceroy и несметного количества частных домов.

Питер Марино

Питер Марино – это дизайнер, который сознательно избегает модных брендов и не использует тренды. Но это не мешает ему создавать потрясающие интерьеры, сочетающие люксовую современность с акцентами и деталями из прошлых эпох. Ценность его работы еще и в том, что все дизайны интерьеров создаются в единственном экземпляре и никогда не повторяются.

Марсель Вандерс

Талантливый голландец прославился в 1966 году, когда создал стул, полностью имитирующий переплетенные между собой канаты. Разумеется, обычные веревки не держали бы форму, поэтому в их качестве использовали углеродное волокно и арамид с эпоксидной пропиткой. Стул разошелся тиражом больше 1000 экземпляров, а его создатель получил мировую известность.

Современные работы Вандерса – это сочетание изящных форм, насыщенных цветов, эксцентричности и передовых технологий.

Карим Рашид

Мебель невероятной формы и изумительной расцветки, «струящиеся» стены и потолки, смелые линии, перепады высоты и оригинальное освещение – все это о творчестве дизайнера Карима Рашида. Кредо творца заключается в том, чтобы работать ради удовольствия и развлечения, а не ради вознаграждения. И это целиком и полностью прослеживается в его работе. Интерьеры, мебель и даже посуда от Карима Рашида – это яркий гимн футуристичности и вызов прагматичной традиционности.

Кристофер Холл

Об уровне работы этого человека можно сказать одно – он создавал дизайн интерьера для апартаментов внука короля Саудовской Аравии. Кристофер Холл как никто другой умеет сочетать традиции современного европейского дизайна с восточными акцентами. Он создает оригинальную и очень удобную мебель и масштабные интерьеры. Так что, если вы хотели воплотить в своем доме восточный стиль, но не нашли достойной идеи – советуем погуглить образцы работ Холла.

«Источник: escc.ru»

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