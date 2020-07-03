Получение аккредитации для лаборатории

Действующее законодательство Российской Федерации выдвигает ко всем исследовательским центрам и лабораториям особые требования. Агентство РосАккЛаб предлагает оформление аккредитации лаборатории под ключ.

Особенности процедуры

Согласно действующему законодательству РФ, каждая лаборатория и исследовательский центр должны пройти аттестацию в национальной системе аккредитации. Сама процедура достаточно сложная и требует от владельца серьезных знаний в этой теме. Для того чтобы вся аккредитация прошла быстро и без лишних проблем, за помощью желательно обратиться к опытным специалистам. Только профессионалы в этом деле смогут выполнить все задачи качественно и быстро.

Агентство «Росакклаб» предлагает ряд услуг, связанных с получением аккредитации в НСА. Для начала сотрудничества, клиенту необходимо будет предоставить подробную информацию о лаборатории, после чего специалисты составят детальный план работ, а также рассчитают сроки и стоимость.

Исполнитель и заказчик между собой заключают договор, где прописаны основные моменты сотрудничества. После этого специалисты начнут оценку самой лаборатории на соответствие со всеми нормами. Затем сотрудники подготовят документацию, в соответствии с действующими условиями национальной системе аккредитаций. Примерный срок выполнения всех задач – 4 месяца.

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