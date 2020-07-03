Нижегородская "Кинофактура" ищет квартиру, вишневый сад и вертолет для съемок фильма

Кинофактура
Директор центра развития региональной кинематографии "Кинофактура" Евгений Кудельников сообщил о том, что в Нижнем Новгороде планируется cъемка "топового кинопроекта". Об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.
Он отметил, что подробности на данный момент разглашать не может. Скажет только, что автор сценария – модный писатель, а участвующие в съемках актеры – первой величины.
"И да, это совсем не комедия, а острый драматичный фильм на актуальную тему", - добавил он.
Съемки стартуют в августе и закончатся в сентябре.
Также Евгений Кудельников обратился к нижегородцам с просьбой предоставить в аренду:
- жилые квартиры в советском и современном стиле;
- автодома для размещения актеров на площадке;
- небогатые, но большие дома в деревенском стиле недалеко от города;
- вишневый сад (не Бакалды и ботанический сад ННГУ);
- вертолет бизнес-класса.
Кинофактура осуществляет комплексное сопровождение проекта в Нижнем Новгороде.
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