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Культура и отдых

Нижегородская "Кинофактура" ищет квартиру, вишневый сад и вертолет для съемок фильма

10 июля 2020 16:23  [39] Культура и отдых
Кинофактура

Кинофактура

Фото: из группы Кинофактуры в соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Директор центра развития региональной кинематографии "Кинофактура" Евгений Кудельников сообщил о том, что в Нижнем Новгороде планируется cъемка "топового кинопроекта". Об этом он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Он отметил, что подробности на данный момент разглашать не может. Скажет только, что автор сценария – модный писатель, а участвующие в съемках актеры – первой величины.

"И да, это совсем не комедия, а острый драматичный фильм на актуальную тему", - добавил он.

Съемки стартуют в августе и закончатся в сентябре.

Также Евгений Кудельников обратился к нижегородцам с просьбой предоставить в аренду:

- жилые квартиры в советском и современном стиле;

- автодома для размещения актеров на площадке;

- небогатые, но большие дома в деревенском стиле недалеко от города;

- вишневый сад (не Бакалды и ботанический сад ННГУ);

- вертолет бизнес-класса.

Кинофактура осуществляет комплексное сопровождение проекта в Нижнем Новгороде.

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