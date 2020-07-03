Глеб Никитин поручил оказать помощь пострадавшим от взрыва газа на Автозаводе в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь пострадавшим от взрыва газа в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Взрыв бытового газа произошел в квартире на шестом этаже дома №17 по ул. Краснодонцев в 4:20 11 июля 2020 года. В результате пострадали пять человек. Трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек - мужчина и женщина – доставлены в больницу.

"Их состояние не вызывает опасения у врачей. Информация о состоянии пострадавших постоянно уточняется", - пояснили в пресс-службе.

Глеб Никитин добавил, что сейчас на месте Дмитрий Краснов проводит комиссию по ЧС с участием всех служб быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода.

"Сразу после происшествия были эвакуированы 28 человек. Однако, чтобы убедиться в безопасности конструкций здания, из дома временно эвакуировали в общей сложности 124 человек из 324 проживающих в нем. Пока они находятся в здании школы №127, людей обеспечивают питанием и водой. Как только специалисты завершат исследование конструкций здания, жители вернутся в свои квартиры. Если потребуется, жильцам квартир выделят временное жилье", - сказал Глеб Никитин.