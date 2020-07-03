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Общество

Свинина, капуста и лук подешевели в Нижегородской области

11 июля 2020 09:49  [81] Общество

Свинина, капуста и лук подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 29 июня по 6 июля 2020 года в регионе на 6,6% снизилась средняя цена на лук (с 39,7 до 37,05 рубля за кг), на 3,1% подешевела свинина (с 239,4 до 231,8 рубля за кг), на 5,9% –  капуста (с 25,9 до 24,3 рубля за кг).  

Кроме того, с 29 июня в области снизились средние цены на гречневую крупу, говядину и куриные яйца.

При этом наиболее значительное увеличение цен (от 2% до 7% за кг) произошло на ряд сезонных овощей и фруктов: картофель, морковь и яблоки.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал роль нижегородского УФАС в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости были адекватными, и указывал на необходимость усиления контроля за ними. "Необоснованное завышение цен недопустимо", - отметил глава региона.   

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