Ремонт участка дороги Таремское - Крюки завершился в Павловском районе Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт участка дороги Таремское - Крюки завершился в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Его протяженность составляет 3,5 км.

Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В ходе ремонта провели рыхление покрытия, планировку и уплотнение основания дорожного полотна. Затем уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, выполнена планировка и укрепление обочин щебнем. Стоимость работ составила 15,7 млн рублей.

Всего в Павловском районе в этом году планируется привести в нормативное состояние 3 участка дорог общей протяженностью более 12 км.

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.