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Общество

Ремонт участка дороги Таремское - Крюки завершился в Павловском районе

11 июля 2020 11:13  [205] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Ремонт участка дороги Таремское - Крюки завершился в Павловском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области. 

Его протяженность составляет 3,5 км. 

Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

В ходе ремонта провели рыхление покрытия, планировку и уплотнение основания дорожного полотна. Затем уложили выравнивающий и верхний слой асфальтобетонного покрытия. Кроме того, выполнена планировка и укрепление обочин щебнем. Стоимость работ составила 15,7 млн рублей.

Всего в Павловском районе в этом году планируется привести в нормативное состояние 3 участка дорог общей протяженностью более 12 км. 

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.

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