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Общество

Онлайн-школа для родственников тяжелобольных откроется в Нижегородской области

11 июля 2020 12:37  [76] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте, Линия жизни

Онлайн-школа для родственников тяжелобольных пациентов "Добрый дом" откроется в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как рассказали организаторы, благотворительная организация НРОО "Линия жизни", основная идея проекта - обучить родственников нуждающихся в паллиативной помощи нижегородцев оказывать качественную психологическую поддержку и корректный уход. Кроме того, проект направлен на профилактику эмоционального выгорания людей, которые ухаживают за тяжелобольными близкими.

"Мы получили президентский грант на реализацию проекта онлайн-обучения, которое прежде всего предназначено для тех, чьи близкие тяжело болеют и требуют особого ухода. Принять участие в проекте могут также волонтеры, медицинские работники. Участие бесплатное. После регистрации заявителям представят инструкцию по подключению к вебинарам. Для этого потребуется стабильный доступ в интернет, а также одно из перечисленных устройств: компьютер, ноутбук, планшет, смартфон или моноблок", - пояснили организаторы.

Принять участие в обучении могут жители всех регионов России. Их ознакомят с принципами общего ухода за тяжелобольным человеком, о его психологии, правилах общения с ним, о составляющих качества жизни тяжелобольного, о возможных видах и формах психологической поддержки, о способах организации его досуга. Кроме того, слушатели узнают о методиках, направленных на профилактику эмоционального выгорания тех, кто ухаживает за тяжелобольными.

Программа рассчитана на шесть часов учебных занятий, которые пройдут в формате вебинаров продолжительностью три часа каждый. Периодичность занятий – раз в неделю. Обучение начинается 3 и 17 августа 2020 года. Учебные группы будут формироваться регулярно: по две группы в месяц, с августа по декабрь.

Чтобы зарегистрироваться на участие в проекте, необходимо заполнить форму заявки по ссылке.

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