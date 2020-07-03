Два жителя Балахны задержаны по подозрению в краже арматуры с территории завода Происшествия

Два жителя Балахны задержаны по подозрению в краже арматуры с территории завода. Об этом сообщает Управление Росгвардии Нижегородской области.

Действия злоумышленников были зафиксированы службой безопасности предприятия с помощью камер видеонаблюдения.



На месте происшествия росгвардейцы совместно с сотрудником службы охраны предприятия задержали одного из подозреваемых.

Было установлено, что на момент задержания злоумышленники успели вынести за ограждение и спрятать в кустах полуметровые металлические пруты. Еще 30 изделий были приготовлены к выносу на территории завода.



На вопросы правоохранителей 43-летний задержанный ответил, что совершить хищение арматуры ему предложил сотрудник данного предприятия.

Росгвардейцы передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.



Утром следующего дня сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии был задержан второй участник несостоявшегося преступления. Мужчина пришел на работу, где был задержан и доставлен в отдел полиции.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 "Кража" УК РФ.

Фото: Росгвардия