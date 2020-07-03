Автомобиль врезался в столб в Нижнем Новгороде, водитель погиб

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Автомобиль врезался в столб в Нижнем Новгороде 11 июля 2020 года. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.
ДТП произошло в 01:20 часов на улице Гороховецкой Канавинского района.
По предварительным данным, 27-летний водитель LADA Granta не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на световую опору.
В результате водитель получил травмы не совместимые с жизнью.
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