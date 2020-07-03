Жители разрушенного от взрыва газа дома на ул.Краснодонцев расселены в гостиницы Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Жители разрушенного от взрыва газа дома №17 на ул.Краснодонцев расселены в гостиницы Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Речь идет о жильцах дома, которые сейчас нуждаются в жилье. За помощью в предоставлении временного жилья обратились 150 человек, 122-м из них предоставлены места в гостиницах "Волна" на пр. Ленина и "Русский капитал" (бывший санаторий-профилакторий) на ул. Минеева. 28 человек после обращения предпочли уехать не в гостиницу, а к родственникам или на дачу. В обеих гостиницах организовано трехразовое питание.

У дома №17, в свою очередь, выставлено оцепление для того, чтобы туда не смогли проникнуть посторонние. С 09:00 до 21:00 рядом с домом также дежурят сотрудники ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на случай, если кто-то из жителей дома обратится за доступом к вещам или по поводу вопросов, связанных с временным жильем. Также организовано взаимодействие с собственниками квартир, которые находятся в других городах.

Вечером 11 июля по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина проведена повторная комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи со взрывом бытового газа. В заседании комиссии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов, исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Владимир Бирючков, начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

Члены комиссии обсудили сложившуюся ситуацию. Решение о возможности возвращения жильцов в квартиры будет принято по итогам обследования конструкций здания.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам дома №17 по ул. Краснодонцев в Автозаводском районе.

Сообщение о взрыве газовоздушной смеси с возгоранием в квартире на 6 этаже 9-этажного трехподъездного панельного жилого дома поступило рано утром 11 июля. Пострадали пять человек, в больнице остается один пострадавший, его состояние медики оценивают как стабильное, средней степени тяжести.