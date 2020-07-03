Кирилл Василенков пропал в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ПСЦ "Рысь"

Кирилл Василенков пропал в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ПСЦ "Рысь".

По информации поисковиков, он ушел из дома по ул.Керченская в Канавинском районе и пропал.

Приметы: плотного телосложения, рост 180 см, волосы русые, глаза серо-голубые.

Был одет в черную куртку, черные спортивные штаны, обут в синие кроссовки.

При себе имел черный рюкзак и мобильный телефон.

Особые приметы: шрам на левом веке.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят сообщить по телефонам 8(831) 28-38-200 или 102.