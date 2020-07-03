Синоптики назвали "контрастной" погоду предстоящей недели в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ежедневная смена погодных условий ждет жителей Нижнего Новгорода на предстоящей неделе.

Как сообщают синоптики компании, которая занимается внедрением новых технологий обработки метеорологической информации, текущая неделя принесет в Нижний Новгород как 30-градусную жару, так и +17°.

Понедельник и вторник встретит нижегородцев ночной температурой до +22°, а днем – до +30°, но в эти дни осадков не ожидается лишь переменная облачность.

В среду также прогнозируется переменная облачность, но с небольшими дождями и +27°. А в ночь на четверг похолодает до +17°, днем – до +20° и ожидается дождливый день.

В пятницу дневная температура опустится до не по-июльски низких +18°, целый день прогнозируется дождь.

В субботу и воскресенье ночью все еще прохладно – температура +16°, но днем она повысится до +21°…+26° и осадков не будет, как, впрочем, и солнца.