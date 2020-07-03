Массовая авария произошла в районе Орловских двориков (ВИДЕО) Происшествия

Массовая авария произошла в районе Орловских двориков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, автомобили столкнулись вечером 12 июля 2020 года на 401 километре.

По предварительной информации, в ДТП попали 4 автомобиля (Mercedes, две Audi и грузовик). Погибших нет.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работали на месте ДТП, сейчас устанавливаются все обстоятельства и виновник ДТП.