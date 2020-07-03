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Происшествия

Массовая авария произошла в районе Орловских двориков (ВИДЕО)

13 июля 2020 09:14  [145] Происшествия

Массовая авария произошла в районе Орловских двориков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, автомобили столкнулись вечером 12 июля 2020 года на 401 километре.

По предварительной информации, в ДТП попали 4 автомобиля (Mercedes, две Audi и грузовик). Погибших нет.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работали на месте ДТП, сейчас устанавливаются все обстоятельства и виновник ДТП.

 

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