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Общество

Нижегородский застройщик оштрафован за взимание наличных средств с дольщиков

13 июля 2020 09:32  [76] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Директор ООО "Нижегородгражданстрой" оштрафован за то, что компания при строительстве многоквартирного дома взимала от дольщиков денежные средства в наличном формате, тогда как законодательство предусматривает возможность внесения платежей по таким договорам лишь в безналичном порядке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Нижегородгражданстрой" получил от дольщиков 5 млн рублей наличных средств.

В отношении директора фирмы возбуждено административное дело "Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости" (ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ). Он оштрафован на 25 тысяч рублей.

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