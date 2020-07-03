Убивший пенсионерку на Бору получил 19 лет колонии Происшествия

Убивший пенсионерку на Бору получил 19 лет колонии. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, борчанин признан виновным в убийстве, а также в разбойном нападении вместе с тремя подельниками.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 26 сентября 2019 года четверо мужчин через окно проникли в дом на Бору (М. Пикино) и напали на хозяйку с требованием денег. Затем они похитили у пенсионерки ювелирные украшения, телефоны и деньги на общую сумму 50 тысяч рублей.

После этого один из них проводом от утюга задушил пенсионерку. При этом, именно он знал хозяйку, так как сожительствовал с родственницей погибшей.

Было возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений) и п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение). В ходе предварительного расследования все четверо были заключены под стражу. Ранее подсудимые уже привлекались к уголовной ответственности. Они наркозависимые.

Приговором суда одному из нападавших (ему 34 года) назначено наказание - 19 лет, с отбыванием в колонии особого режима, еще троим подельникам (их возраст 24-года, 34- и 28-лет) назначено 8 лет, 8 в половиной лет и 9 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.