Последние новости рубрики Общество
13 июля 2020 12:09  [84] Ждановская амбулатория получила новое стоматологическое оборудование благодаря компании "ЛУКОЙЛ"
13 июля 2020 11:55  [277] Власти обнародовали новые данные о количестве заразившихся коронавирусом нижегородцах
13 июля 2020 11:51  [381] Ваниль впервые расцвела в Ботаническом саду ННГУ
13 июля 2020 11:20  [117] Очаг АЧС ликвидирован в Княгининском районе
13 июля 2020 11:06  [141] Увеличилось количество авиарейсов из Нижнего Новгорода на юг России
13 июля 2020 10:31  [228] Участок по ул. Студеной в Нижнем Новгороде перекроют на месяц
13 июля 2020 09:32  [170] Нижегородский застройщик оштрафован за взимание наличных средств с дольщиков
13 июля 2020 00:01  [1044] Синоптики назвали "контрастной" погоду предстоящей недели в Нижнем Новгороде
12 июля 2020 13:54  [1201] "Квантовая долина" может появиться в Нижегородской области
12 июля 2020 13:14  [840] Объезды в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода: Глеб Никитин поручил благоустроить территорию около трамплина
Общество

Ждановская амбулатория получила новое стоматологическое оборудование благодаря компании "ЛУКОЙЛ"

13 июля 2020 12:09  [84] Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Ждановская врачебная амбулатория (структурное подразделение ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ") открыла двери в обновленный стоматологический кабинет 9 июля 2020 года. Приобретение современного оборудования для его оснащения стало возможным благодаря реализации проекта "Улыбка" - победителя конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2019 года в Нижегородской области. Основной целью проекта стали доступность и улучшение качества медицинского обслуживания, отметили в пресс-службе компании.

Современное оснащение кабинета позволит эффективно проводить профилактику стоматологических заболеваний, которая признана общегосударственной задачей и проводится на федеральном, региональном и местном уровнях в рамках общенациональной программы оздоровления населения.

"Современная стоматологическая помощь должна быть доступна для каждого жителя нашего района. Сельские дети не должны бояться идти в стоматологический кабинет, где работает "страшная бормашина". Теперь, благодаря Компании "ЛУКОЙЛ", в светлом, уютном кабинете бесшумно работает современная стоматологическая установка. Спасибо за поддержку!" - отметил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница" Александр Цопов.

"Поселок Ждановский активно развивается, строятся новые дома и социальные объекты, благоустраиваются парки и стадион. Очень рад, что руководство Кстовской центральной районной больницы приняло участие в Конкурсе Социально-культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ", став одним из его победителей. Сегодня сельсовет получил современную и качественную стоматологическую установку, и пусть она послужит долгие годы. Желаю всем ждановцам крепкого здоровья и красивых улыбок!" - поздравил жителей Большеельнинского сельсовета с событием заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph