Ждановская амбулатория получила новое стоматологическое оборудование благодаря компании "ЛУКОЙЛ" Общество

Фото: Центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

Ждановская врачебная амбулатория (структурное подразделение ГБУЗ НО "Кстовская ЦРБ") открыла двери в обновленный стоматологический кабинет 9 июля 2020 года. Приобретение современного оборудования для его оснащения стало возможным благодаря реализации проекта "Улыбка" - победителя конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" 2019 года в Нижегородской области. Основной целью проекта стали доступность и улучшение качества медицинского обслуживания, отметили в пресс-службе компании.

Современное оснащение кабинета позволит эффективно проводить профилактику стоматологических заболеваний, которая признана общегосударственной задачей и проводится на федеральном, региональном и местном уровнях в рамках общенациональной программы оздоровления населения.

"Современная стоматологическая помощь должна быть доступна для каждого жителя нашего района. Сельские дети не должны бояться идти в стоматологический кабинет, где работает "страшная бормашина". Теперь, благодаря Компании "ЛУКОЙЛ", в светлом, уютном кабинете бесшумно работает современная стоматологическая установка. Спасибо за поддержку!" - отметил главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области "Кстовская центральная районная больница" Александр Цопов.

"Поселок Ждановский активно развивается, строятся новые дома и социальные объекты, благоустраиваются парки и стадион. Очень рад, что руководство Кстовской центральной районной больницы приняло участие в Конкурсе Социально-культурных проектов Компании "ЛУКОЙЛ", став одним из его победителей. Сегодня сельсовет получил современную и качественную стоматологическую установку, и пусть она послужит долгие годы. Желаю всем ждановцам крепкого здоровья и красивых улыбок!" - поздравил жителей Большеельнинского сельсовета с событием заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень.