Глеб Никитин участвовал в заседании Совета по развитию и нацпроектам, которое провел Владимир Путин Политика

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин 13 июля провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи принял губернатор региона Глеб Никитин.

По итогам мероприятия губернатор поручил правительству Нижегородской области подготовить предложения по региональным мероприятиям нацпроектов.

"Было принято очень важное решение о расширении горизонта планирования в части достижении национальных целей. Десять лет - это серьезный период, в раках которого можно выделить конкретные этапы. Я дал поручение правительству Нижегородской области подготовить предложения по поводу региональных мероприятий в рамках нацпроектов", - сказал Глеб Никитин.

"Прежде всего речь идет о том, что нужно сделать и после 2024 года. Это совершенно не значит, что текущая работа по нацпроектам будет приостановлена. Строительство и ремонт дорог, новые детсады и школы, закупка медоборудования и благоустройство – все, что запланировано, будет реализовано", - отметил глава региона.

"Не раз говорилось, что национальные проекты – живой организм, который меняется вместе с текущей ситуации. Сегодняшнее совещание, которое провел президент, еще раз подтвердило это. Очевидно, что какие-то направления требуют серьезного усиления в силу сложностей, возникших в связи с распространением коронавируса. Например, поддержка бизнеса. Конечно, инвесторам сложно планировать свое развитие, когда меры поддержки ограничены 2024 годом", - объяснил губернатор.

"Это же касается и благоустройства. Никому не хочется, чтобы нацпроекты постоянно воспринимались как "уходящий поезд" с напоминанием: "если не успеешь сейчас, то шанса больше не будет". 10 лет - достаточный срок, чтобы ставить перед собой как локальные, так и стратегические цели и решать их. Обязательно будем работать над развитием жилищного строительства, на чем президент сделал особый акцент. Полностью поддерживаю создание отдельного нацпроекта в сфере туризма и гостеприимства. Эта отрасль сильно пострадала в последние месяцы, и заниматься ее восстановлением нужно на системной основе. Параллельно с работой над мероприятиями нацпроектов будем корректировать и Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области", - подытожил Глеб Никитин.