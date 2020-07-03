Многодетные семьи высадили туи у памятника Петру и Февронии в Нижнем Новгороде Политика

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Акция "Семейное дерево" стартовала по инициативе "Единой России" в Приокском районе Нижнего Новгорода. Как сообщили в НРО партии, в акции приняли участие секретарь местного отделения партии Андрей Петров, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников, многодетные семьи Грачевых, Вохмяниных, Хлюстовых и Будановых, а также представители районной администрации.

Владимир Поддымников поздравил семьи с прошедшим праздником – Днем семьи, любви и верности и поблагодарил их за участие в акции.

"Это прекрасная инициатива - одновременно с благоустройством аллеи любви у каждой семьи сегодня появилось свое "семейное" дерево. Здорово, когда такие общественные пространства наполняются жизнью и теплом. И, глядя на эти большие и крепкие семьи, понимаешь, что семья – это главное в жизни каждого человека, это опора и поддержка. Именно от семьи во многом зависит, какими вырастут наши дети, их отношение к нравственным ценностям и традициям. Поддержка семей, создание условий для воспитания и развития детей - это самое важное в нашем российском обществе на сегодняшний день. И очень хорошая традиция появилась сегодня в Приокском районе, и надеюсь, что и другие жители ее тоже поддержат", - сказал депутат.

Родители вместе с детьми высадили туи у памятника Петру и Февронии. Каждая семья обещала теперь следить за тем, как деревья будут расти, и ухаживать за ними.

В семье Ольги и Василия Грачевых шестеро детей: старшему 11 лет, младшему 2 года. По словам главы семейства, они стараются все делать вместе, поддерживать друга. Сейчас строят дом на земельном участке, который им выделен как многодетной семье.

"Это почетная миссия, что пригласили нас быть первыми участниками этой акции. Мы будем гордиться нашим деревом, ухаживать за ним всей семьей. Это традиция очень хорошая, думаю, что она приживется в нашем городе", - сказал Василий Грачев.

"Мы пригласили многодетные семьи на эту знаменательную площадку, посвященную любви, семейным ценностям. И все вместе одной большой и дружной семьей участвовали в такой теплой и доброй акции. Когда видишь улыбки детей и родителей, заряжаешься радостью и оптимизмом", - отметил Андрей Петров.

Секретарь местного отделения партии сообщил, что акция обязательно будет продолжена.

"Эта очень добрая и теплая акция. Обязательно будем ее продолжать, приглашать больше и больше семей. И вместе с семьями, с детьми будут расти и эти деревья", - сказал Андрей Петров.