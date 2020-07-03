ЦБ РФ не обсуждает деноминацию рубля Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность, передает РИА Новости.

Эльвира Набиуллина сказала, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали.

"У нас в порядке все и с номиналами, и с рядом банкнот. Никаких причин что-то здесь менять нет. Люди всегда могут воспользоваться наличными, своими средствами в банках. Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем", - приводит РИА Новости слова главы Центробанка.

Как ранее писали "Ведомости", руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев предложил деноминировать российскую валюту в сто раз.

Он пояснил, что в пользу этого говорит зафиксированный Центробанком рост наличных денег в стране.

По данным ЦБ, их объем в обращении на 1 июля достиг рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за месяц на 3,5%.

В России деноминация рубля проводилась в 1998 году. Реформа предусматривала, что какой-то период времени деньги старого и нового образца будут параллельно существовать и участвовать во внутреннем обороте в стране. Деньги старого образца изымались через торговлю, банки, предприятия сферы услуг. В оборот были введены купюры номиналом, 5, 10, 50, 100, 500 рублей, а также монеты от 1 копейки до 5 рублей. Внешний вид новых денег практически не изменился и был идентичен виду старых купюр и монет. С 1 января 1999 года деньги старого образца утратили свою силу.

К сожалению, это явление в 1998 году имело достаточно негативные последствия для экономики всей страны. Например, цены резко подскочили вверх и покупательская способность граждан существенно понизилась, что привело к упадку уровня жизни людей.