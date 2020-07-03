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Бизнес

Нижегородский агропром экспортировал продукции более чем на $120 млн

13 июля 2020 18:25  [56] Бизнес

Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области за первое полугодие 2020-го экспортировали продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья более чем на 120 млн долларов. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин.

"С 2018 года в регионе реализуется проект "Экспорт продукции АПК", который предусматривает увеличение поставок за рубеж продовольственной продукции более чем в два раза, до $500 млн, к 2024 году. В прошлом году регион увеличил экспортные поставки почти в два раза – до $250 млн. Нельзя останавливаться, и пока эпидемиологическая ситуация остается сложной, очень важно не снижать планку", - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, предприятия нижегородского агропрома увеличили поставки за рубеж картофеля, рыбных изделий, мороженого, мукомольно-крупяной, масложировой и другой продукции.

"Мы продолжаем развивать экспортную деятельность. В этом году наши агропредприятия уже заключили несколько новых контрактов с иностранными партнерами, в том числе с Китаем, Монголией. Вместе с тем, совместно с российским экспортным центром региональное правительство прорабатывает варианты продвижения продукции на новых перспективных рынках сбыта", - продолжил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что экспортеры могут воспользоваться мерами господдержки: компенсацией до 50% затрат на транспортировку продукции по экспортным контрактам из федерального бюджета; льготными кредитами на закупку сырья и реализацию инвестиционных проектов. При этом льготное кредитование действует для организаций, заключивших соглашение о повышении конкурентоспособности с региональным минсельхозом и минсельхозом России. Губернатор заявил, что сейчас правительство Нижегородской области разрабатывает региональные меры господдержки экспортной деятельности.

По данным регионального минсельхоза, в настоящее время экспорт продукции в более чем 35 стран АПК осуществляют свыше 60 нижегородских организаций.

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