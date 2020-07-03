Усиление сотовой связи

Установка системы усиления сотовой связи – залог сотового сигнала.

Сегодня далеко не везде гарантируется стабильность и качество сигнала мобильной связи. Это связано с различными причинами. Наиболее часто это связано с проблемами с прохождением радиоволн, к примеру, из-за плотной застройки или рельефа местности. Ухудшается сигнал, если до базовой станции большое расстояние или к ней подключено много абонентов, что вызывает перегрузку. Усиление сотовой связи, в силу всего вышесказанного - это вопрос, который интересует многих.

Сегодня в свободной продаже производители предлагают различные системы усиления сотовой связи и мобильного интернета. Они отличаются конструктивным исполнением и техническими возможностями. При правильном выборе гарантируется восстановление качественной и стабильной мобильной связи.

В комплект для усиления сотового сигнала входят следующие компоненты:

• Репитер

• Внешняя антенна, которая устанавливается на улице.

• Внутренняя антенна, которая устанавливается в помещении.

• Кабельные сборки.

Все компоненты должны быть совместимыми. Процесс установки и подключения системы должен осуществляться в строгом соответствии с руководством пользователя.

Главным компонентом комплекта считается репитер, который является активным усилителем сигнала. Сегодня предлагаются различные виды устройств, которые отличаются работой в определенном частотном диапазоне.

Наиболее распространенными считаются широкополосные репитеры. Устройства поддерживают все полосы в указанном стандарте связи. Однополосные репитеры способны усиливать лишь определенные полосы. Их используют только для приема сигнала определенного оператора связи. Селективные репитеры - это широкополосные устройства, в которых предусмотрена ручная калибровка и выделения конкретной рабочей полосы. То есть, имеется возможность точной настройки с одним оператором.

Использование систем усиления сигнала сотовой связи позволяет обеспечить качественный прием сигнала в сложных условиях. Это оправдывает финансовые средства, затраченные на приобретение комплекта оборудования и его установку.

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