Установка системы усиления сотовой связи – залог сотового сигнала.
Сегодня далеко не везде гарантируется стабильность и качество сигнала мобильной связи. Это связано с различными причинами. Наиболее часто это связано с проблемами с прохождением радиоволн, к примеру, из-за плотной застройки или рельефа местности. Ухудшается сигнал, если до базовой станции большое расстояние или к ней подключено много абонентов, что вызывает перегрузку. Усиление сотовой связи, в силу всего вышесказанного - это вопрос, который интересует многих.
Сегодня в свободной продаже производители предлагают различные системы усиления сотовой связи и мобильного интернета. Они отличаются конструктивным исполнением и техническими возможностями. При правильном выборе гарантируется восстановление качественной и стабильной мобильной связи.
В комплект для усиления сотового сигнала входят следующие компоненты:
• Репитер
• Внешняя антенна, которая устанавливается на улице.
• Внутренняя антенна, которая устанавливается в помещении.
• Кабельные сборки.
Все компоненты должны быть совместимыми. Процесс установки и подключения системы должен осуществляться в строгом соответствии с руководством пользователя.
Главным компонентом комплекта считается репитер, который является активным усилителем сигнала. Сегодня предлагаются различные виды устройств, которые отличаются работой в определенном частотном диапазоне.
Наиболее распространенными считаются широкополосные репитеры. Устройства поддерживают все полосы в указанном стандарте связи. Однополосные репитеры способны усиливать лишь определенные полосы. Их используют только для приема сигнала определенного оператора связи. Селективные репитеры - это широкополосные устройства, в которых предусмотрена ручная калибровка и выделения конкретной рабочей полосы. То есть, имеется возможность точной настройки с одним оператором.
Использование систем усиления сигнала сотовой связи позволяет обеспечить качественный прием сигнала в сложных условиях. Это оправдывает финансовые средства, затраченные на приобретение комплекта оборудования и его установку.
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