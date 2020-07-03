Где купить промышленную спецтехнику

На производстве и разных складах зачастую используют огромное количество спецтехники. Найти и купить промышленную технику можно на сайте: EME54.RU.

О компании

Eme54.ru представляет собой крупный магазин промышленной спецтехники по всей России. На сайте можно найти высококачественную продукцию с гарантией. Компания занимается доставкой оборудования, а также предлагает для него грамотное сервисное обслуживание.

К основным достоинствам магазина относят:

1. Огромный опыт работы. Магазин работает на рынке уже больше 19 лет, и за это время организация и ее сотрудники смогли наладить высокоэффективную работу.

2. Гарантия. Практически на всю технику в ассортименте действует гарантия на 2 года. Благодаря этому, даже в случае поломки оборудования, опытные специалисты в сервисном центре быстро решат данную проблему.

3. Наличие товара. Очень редко клиент выбирает товар, которого уже нет на складе. Обычно вся продукция есть в ассортименте.

4. Доставка. Магазин отправляет продукцию в 240 городов по всей России. Кроме того, наличие складов в разных уголках страны, позволяет осуществлять самовывоз еще в 27 городах.

5. Приятная стоимость. Помимо адекватной цены, магазин также регулярно предлагает хорошие скидки постоянным клиентам. Особенно выгодно сотрудничество с корпоративными клиентами.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.