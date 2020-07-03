Где купить промышленную спецтехнику

На производстве и разных складах зачастую используют огромное количество спецтехники. Найти и купить промышленную технику можно на сайте: EME54.RU.
О компании
Eme54.ru представляет собой крупный магазин промышленной спецтехники по всей России. На сайте можно найти высококачественную продукцию с гарантией. Компания занимается доставкой оборудования, а также предлагает для него грамотное сервисное обслуживание.
К основным достоинствам магазина относят:
1. Огромный опыт работы. Магазин работает на рынке уже больше 19 лет, и за это время организация и ее сотрудники смогли наладить высокоэффективную работу.
2. Гарантия. Практически на всю технику в ассортименте действует гарантия на 2 года. Благодаря этому, даже в случае поломки оборудования, опытные специалисты в сервисном центре быстро решат данную проблему.
3. Наличие товара. Очень редко клиент выбирает товар, которого уже нет на складе. Обычно вся продукция есть в ассортименте.
4. Доставка. Магазин отправляет продукцию в 240 городов по всей России. Кроме того, наличие складов в разных уголках страны, позволяет осуществлять самовывоз еще в 27 городах.
5. Приятная стоимость. Помимо адекватной цены, магазин также регулярно предлагает хорошие скидки постоянным клиентам. Особенно выгодно сотрудничество с корпоративными клиентами.
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