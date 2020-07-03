Электромонтажные работы «под ключ»

Электромонтажные работы – важный этап при строительстве и ремонте различных объектов.

Электромонтажные работы представляют собой широкий спектр услуг. Доверить проведение всех мероприятий можно профессионалам, к примеру, для этого можно обратиться сюда https://tvvd.kz .

При заказе электромонтажных услуг под ключ всегда разрабатывается индивидуальный проект. В нем учитываются все особенности объекта. Важно, что работы проводятся одной компанией. Это значит, что за подбор оборудования и его монтаж ответственность несет один исполнитель. В специализированных компаниях, предлагающих электромонтажные работы «под ключ», работают профессионалы. Это позволяет гарантировать проведение сложных работ в кратчайшие сроки.

Основные этапы электромонтажа под ключ:

• Организация воздушной или подземной трассы

• Обустройство кабельного ввода.

• Установка контуров заземления.

• Прокладка внутренней проводки.

• Создание гнезд под внутренние розетки и выключатели.

• Монтаж распределительных щитов.

• Установка защитных устройств (УЗО), счетчиков и молниезащитных средств.



На завершающем этапе проводятся все необходимые подключения и проверка работы электрической системы.

Востребованной является услуга электромонтажных работ «под ключ» и в случае проведения капитального или косметического ремонта объекта. В этом случае может понадобиться замена старой проводки, ведь в старых домах для нее использовалось электрооборудование и провода, срок службы которых составлял 20 лет. Если не своевременно не выполнить замену устаревшей электропроводки, то риски короткого замыкания и возгорания при перегрузках в значительной степени возрастают.

Начинаются комплексные работы всегда с демонтажа старой проводки и используемого оборудования. После этого, согласно предварительно разработанного проекта, обустройство новых электротехнических коммуникаций. Стоимость работ от сложности проводимых мероприятий. Их оценивают специалисты на месте. Их опыт и знания позволяют подобрать оптимальные варианты устанавливаемого оборудования, изделий и проводов. Все используемые компоненты всегда предварительно согласовываются с Заказчиком.

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