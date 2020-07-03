Особенности оформления патентов

Оформление патента – подтверждение интеллектуальной собственности.

Довольно сложной является процедура оформления патента. Она требует финансовых вложений и хорошего знания законов определенной страны. Ускорить ее и исключить ошибки можно, если обратится в специализированные компании, к примеру, сюда https://intellpatent.kz .

Патент – это важный документ, подтверждающий право интеллектуальной собственности. Это позволяет избегать в дальнейшем проблем, связанных с копированием конкретного продукта другими лицами. Международный или евразийский патент обеспечивает конкурентоспособность товарам и изделиям на современном рынке.

Кроме того при процедуре патентования удается выяснить, существуют ли аналоги заявленного продукта. Поэтому даже при уверенности в уникальности изобретения лучше перестраховаться, чтобы исключить риски возникновения проблем с другими патентами.

Патент – это возможность монетизации товаров и изделий. При их реализации в будущем можно рассчитывать на хороший доход. Наличие патента увеличивает рыночную стоимость компании и положительно сказывается на репутации фирмы. Это позволяет рассчитывать на успех в выгодных тендерах.

Патент можно оформить как в собственной стране, так и за рубежом:

• Национальный патент считается действующим только на территории каждой отдельной страны.

• Региональный патент распространяется на конкретные страны, представителями которых подписан региональный договор.

• Международный патент действует на территориях стран, подписавших Договор о патентной кооперации.

Безусловно, международные патенты имеют преимущество перед национальными и региональными патентами. Это значит, что если планируется оформить патент для отдельной страны, то должны быть выполнены проверки, не запатентованы ли аналоги на более высоком уровне.

Главным плюсом оформления патента является защита коммерческой тайны от обесценивания при случайном ее раскрытии. Зарегистрированный патент позволяет бизнесу уверенно заключать сделки и успешно привлекать инвесторов и партнеров для вывода товаров и продукции на современный рынок.

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