Прозрачная мебель в современном интерьере: 6 стилей

При размещении мебели, в первую очередь, нужно обратить внимание на свободное пространство, которое остается в помещении. Именно оно играет решающую роль после обновления интерьера. Невидимый стул или стол гармонично впишется в любой стиль, и не будет выглядеть громоздко.

Прозрачная мебель ‒ это уникальная возможность разместить все, что хочется, при этом оставить комфортные условия пребывания в квартире или доме. В Нижнем Новгороде найти мебельные магазины можно на 4NOZHKI.

Преимущества мебели-невидимки

Не зря существует поговорка: «Дома и стены лечат». Уют в жилище наполняет человека изнутри. Возвращаясь после тяжелого рабочего дня, приятно находиться в гармонично оформленном помещении. Для того чтобы добиться гармонии ‒ отличным решением будет купить прозрачную мебель, разберем почему:

Экономичность. Материал изготовления ‒ пластик, а значит приобрести мебель можно за небольшую стоимость. «Невидимка» не ударит по бюджету и оставит средства на дополнительные элементы декора: статуэтки, часы, милые игрушки. Современность. Мебель подойдет под любой стиль оформления комнаты, она интересно смотрится, непременно будет приковывать взгляды гостей. Практичность. За мебелью легко ухаживать, при помощи мокрой тряпки можно удалить всю пыль. Совсем не обязательно использовать химические средства для очистки. Удобство. Пластик ‒ податливый материал, приятный на ощупь, легкий в транспортировке и монтаже. Уникальность. Прозрачная тумба, журнальный и обеденный столик, полочка для книг ‒ изюминка для любой квартиры. Такая мебель подчеркивает тонкий вкус хозяина. Безопасность. Пластик не бьется, поэтому отлично разместится в помещениях, где есть дети.

Куда подходит, какой стиль выбрать

Прозрачная мебель не имеет цвета, поэтому уместна в любом интерьере. Теперь можно не задумываться какие шторы лучше купить, или какой постелить ковер в комнате. «Невидимка» ‒ неприхотлива в сочетании с другими элементами помещения. Рассмотрим 6 выигрышных вариантов стилей, где мебель будет чувствовать себя комфортней всего:

Хай-тек ‒ модернизм со вкусом современной геометрии, преобладание металлических цветов;

Минимализм ‒ наполнение комнаты только объектами ежедневного пользования, «ничего лишнего»;

Прованс ‒ цветочный ретро-стиль с нотками хозяйственности и старины;

Авангард ‒ яркое оформление, буйство красок, полет фантазии, любые эксперименты, «сочетание-несочетаемого»;

Лофт ‒ современная организация пространства под заброшенный домик, чердак или гараж;

Классика ‒ светлые оттенки, изысканность и роскошь в простых и нужных вещах.

Какой комнате подойдет прозрачность

Выбирая мебель нужно быть направленным на итоговый результат оформления комнаты. Мебель-невидимка одинаково хорошо смотрится в больших и маленьких комнатах:

На кухне или столовой ‒ это может быть стол со стульями. В спальне ‒ хорошо будет смотреться прикроватная тумбочка или прозрачное трюмо. В гостиной ‒ прекрасно впишется журнальный столик или тумба под телевизор. В гостевой комнате ‒ уместно поместить полочки для книг или подвесное кресло. В кабинете ‒ рабочий стол, тумба для документов. В ванной ‒ туалетный столик, подвесные шкафчики.

Прозрачная мебель ‒ это новинка, которая не оставит никого равнодушным. При выборе «невидимки» экономится пространство и бюджет, повышается уют помещения, а значит и хорошее настроение.

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