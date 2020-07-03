Прозрачная мебель в современном интерьере: 6 стилей

При размещении мебели, в первую очередь, нужно обратить внимание на свободное пространство, которое остается в помещении. Именно оно играет решающую роль после обновления интерьера. Невидимый стул или стол гармонично впишется в любой стиль, и не будет выглядеть громоздко.
Прозрачная мебель ‒ это уникальная возможность разместить все, что хочется, при этом оставить комфортные условия пребывания в квартире или доме. В Нижнем Новгороде найти мебельные магазины можно на 4NOZHKI.
Преимущества мебели-невидимки
Не зря существует поговорка: «Дома и стены лечат». Уют в жилище наполняет человека изнутри. Возвращаясь после тяжелого рабочего дня, приятно находиться в гармонично оформленном помещении. Для того чтобы добиться гармонии ‒ отличным решением будет купить прозрачную мебель, разберем почему:
- Экономичность. Материал изготовления ‒ пластик, а значит приобрести мебель можно за небольшую стоимость. «Невидимка» не ударит по бюджету и оставит средства на дополнительные элементы декора: статуэтки, часы, милые игрушки.
- Современность. Мебель подойдет под любой стиль оформления комнаты, она интересно смотрится, непременно будет приковывать взгляды гостей.
- Практичность. За мебелью легко ухаживать, при помощи мокрой тряпки можно удалить всю пыль. Совсем не обязательно использовать химические средства для очистки.
- Удобство. Пластик ‒ податливый материал, приятный на ощупь, легкий в транспортировке и монтаже.
- Уникальность. Прозрачная тумба, журнальный и обеденный столик, полочка для книг ‒ изюминка для любой квартиры. Такая мебель подчеркивает тонкий вкус хозяина.
- Безопасность. Пластик не бьется, поэтому отлично разместится в помещениях, где есть дети.
Куда подходит, какой стиль выбрать
Прозрачная мебель не имеет цвета, поэтому уместна в любом интерьере. Теперь можно не задумываться какие шторы лучше купить, или какой постелить ковер в комнате. «Невидимка» ‒ неприхотлива в сочетании с другими элементами помещения. Рассмотрим 6 выигрышных вариантов стилей, где мебель будет чувствовать себя комфортней всего:
- Хай-тек ‒ модернизм со вкусом современной геометрии, преобладание металлических цветов;
- Минимализм ‒ наполнение комнаты только объектами ежедневного пользования, «ничего лишнего»;
- Прованс ‒ цветочный ретро-стиль с нотками хозяйственности и старины;
- Авангард ‒ яркое оформление, буйство красок, полет фантазии, любые эксперименты, «сочетание-несочетаемого»;
- Лофт ‒ современная организация пространства под заброшенный домик, чердак или гараж;
- Классика ‒ светлые оттенки, изысканность и роскошь в простых и нужных вещах.
Какой комнате подойдет прозрачность
Выбирая мебель нужно быть направленным на итоговый результат оформления комнаты. Мебель-невидимка одинаково хорошо смотрится в больших и маленьких комнатах:
- На кухне или столовой ‒ это может быть стол со стульями.
- В спальне ‒ хорошо будет смотреться прикроватная тумбочка или прозрачное трюмо.
- В гостиной ‒ прекрасно впишется журнальный столик или тумба под телевизор.
- В гостевой комнате ‒ уместно поместить полочки для книг или подвесное кресло.
- В кабинете ‒ рабочий стол, тумба для документов.
- В ванной ‒ туалетный столик, подвесные шкафчики.
Прозрачная мебель ‒ это новинка, которая не оставит никого равнодушным. При выборе «невидимки» экономится пространство и бюджет, повышается уют помещения, а значит и хорошее настроение.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+