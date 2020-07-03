Международный онлайн-маркетинг: проблемы и качественные практики

Согласно недавнему исследованию Forrester, мировые продажи в сфере электронной коммерции превышают 1 триллион долларов - и эта тенденция растет. Сегодня каждая вторая немецкая компания ведет бизнес за рубежом, большинство из них также занимаются международным интернет-маркетингом. Продажа продуктов за рубежом представляет огромный потенциал для немецких владельцев магазинов, но глобальный онлайн-маркетинг является реальной проблемой. Если вы хотите согласовать свою бизнес- стратегию на международном уровне, вы должны рассмотреть некоторые специальные функции и соответственно скорректировать свою стратегию. В этой статье Online Solutions Group (OSG) рассказывает, как международный интернет-маркетинг может быть успешным.

1. Проблемы в международном интернет-маркетинге

Те, кто хочет работать в трансграничной электронной торговле, сталкиваются с рядом специфических проблем. Подходящее решение должно быть найдено для каждого перед интернационализацией:

Язык:

Чтобы вести международный онлайн-маркетинг, вам нужны сотрудники, которые говорят на языке целевой страны - в идеале носители языка. Кроме того, вы также можете работать с переводчиками и / или иностранными агентствами. Это единственный способ эффективно работать вместе. Потому что уровень английского языка во многих странах Восточной Европы является низким по сравнению с Германией, что затрудняет общение по телефону.

Культурные различия:

У каждой страны есть не только свой язык, но и свои предпочтения. Ваши тексты и рассуждения на ваших страницах должны быть адаптированы к языку и культуре целевой страны, а также к пользовательскому опыту и дизайну

Правовые и экономические условия:

В странах применяются разные правовые и экономические условия, которые необходимо учитывать при интернационализации, чтобы не подвергать себя риску дорогостоящих правовых споров (например, предупреждения о неверной информации на сайте и т. Д.).

Конкуренция:

Международный интернет-маркетинг сталкивается с проблемой, заключающейся в том, что конкурентная ситуация для отдельных отраслей иногда очень разная. Поэтому может оказаться, что размещение на передних местах в стране намного сложнее, чем в Германии. В интернет-кампаниях (CPC) также существуют значительные различия в цене за клик в соответствующих странах и в ценах на «рекламные посты» для построения ссылок. Последний является особой формой рекламы с возможностью размещения качественного контента на соответствующие темы в онлайн-публикации.

Инструменты:

Многие инструменты онлайн-маркетинга (например, Sistrix) не охватывают все страны, поэтому вам нужно найти альтернативы. Например, для определения значений видимости для веб-сайтов в Венгрии или Румынии необходимо разработать ландшафт инструментов. Страницы могут быть оценены на основе рейтинга и потока доверия через MajesticSEO.

Секрет производства:

Знание онлайн-маркетинга в некоторых странах иногда устарело по сравнению с немецкими стандартами (например, Румыния). Если вы ищете партнеров по сотрудничеству для проектов SEO, вы найдете много агентств, которые все еще предлагают веб-каталоги и закладки в качестве источников ссылок. Англия, с другой стороны, является лидером онлайн-маркетинга в Европе, что затрудняет доступ к этому рынку. Без качественного контента здесь нет SEO-сотрудничества.

Из-за этих разнообразных препятствий обычно недостаточно просто перевести сайт и рекламные материалы, внести небольшие коррективы в дизайн и выбрать единый канал распространения. Важно адаптировать тексты, дизайн, ключевые слова и каналы продаж к рынку, чтобы обеспечить высокий уровень признания среди целевой группы.

2. Какие поисковые системы актуальны в Европе?

Прежде чем разрабатывать стратегию международного интернет-маркетинга, вы должны проверить, какие поисковые системы актуальны в целевых странах. Это единственный способ решить, нужно ли оптимизировать веб-сайт только для Google или других поисковых систем. Потому что критерии ранжирования в SEO иногда существенно отличаются друг от друга. Поскольку доля рынка Google во всем мире составляет почти 70% (в Европе - около 95%), она занимает лидирующие позиции на рынке почти во всех странах. Это верно даже в Соединенных Штатах, где Bing и Yahoo имеют более высокие доли рынка, чем в Германии.

Для таких стран, как Китай или Россия, где на рынке доминируют поисковые системы для конкретных стран, такие как Baidu или Яндекс, применяются другие правила. Тем не менее, это не предмет этой статьи.

3. Коммуникация - важнейшая составляющая успеха глобального интернет-маркетинга.

Плавное и эффективное общение с партнерами по сотрудничеству и переводчиками является важной составляющей успеха международного интернет-маркетинга. Электронные письма партнерам агентства, тексты для построения ссылок и реклама в СЭО должны быть подготовлены и переведены на немецкий язык с использованием наиболее важных ключевых слов в соответствующей стране. Здесь следует отметить, что никто не слепо полагается на партнеров, а скорее проверяет все услуги, такие как тексты и ссылки, централизованно, чтобы поддерживать качество.

При общении с партнерами по сотрудничеству необходимо учитывать особенности страны . Адресация на английском языке обычно хорошо работает в Северной Европе (Швеция, Дания и т. Д.), Но оставляет желать лучшего в некоторых странах Восточной Европы, как показывают следующие практические данные (см. Таблицу с показателями ответов на сопроводительном письме). На практике оказалось, что лучше переводить письма носителями языка, а затем связываться с местными партнерами.

После первоначального общения на соответствующем национальном языке и преодоления первого препятствия дальнейшее общение обычно можно продолжить на английском языке. Таким образом, вы сохраняете независимость от фрилансеров и переводчиков и в конечном итоге можете самостоятельно договориться об условиях сотрудничества.

4. Анализ ключевых слов, построение ссылок и сотрудничество: лучшие практики в международном SEO & SEA

Анализ ключевых слов:

При интернационализации веб-проектов должна быть разработана отдельная стратегия ключевых слов для каждой страны, как в SEO, так и в SEA, которая формирует основу для всех дальнейших мер по оптимизации и точно отображает поведение поиска в соответствующей целевой стране и для соответствующего целевого языка. Стратегия гарантирует, что веб-сайт найден для всех важных ключевых слов целевой страны и целевого языка. Индивидуальное поведение при поиске товаров и услуг может значительно отличаться в разных странах., Например, в таких странах, как Испания или Португалия, более высокие температуры означают, что спрос на «зимние ботинки» значительно ниже, чем в Германии. Эти различия в потребностях конкретной страны должны быть приняты во внимание при определении приоритетов. Планировщик ключевых слов можно использовать для исследования ключевых слов, важных для соответствующей целевой страны. Здесь, в дополнение к целевой стране, исследования также могут быть ограничены одним языком. Также оказалось полезным включить в анализ ключевые слова AdWords.

При разработке стратегии глобального ключевого слова также следует учитывать, что в некоторых случаях конкуренция за предложение в отдельных странах значительно различается . Различные стратегии конкурентов должны быть приняты во внимание при интернационализации. Если в странах существует сильная конкуренция за продукт, это необходимо учитывать при распределении ресурсов.

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