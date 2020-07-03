"ЭнергосбыТ Плюс" вместе с УФССП уведомили 800 жителей Кстова о необходимости погасить долги за тепло Общество

АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с межрайонным отделом УФССП направили 800 клиентам в Кстове уведомления о необходимости погасить задолженность за тепло и ГВС, иначе она будет взыскана в принудительном порядке. Эти клиенты не оплатили энергетикам за потребленные коммунальные ресурсы 10 млн рублей, отметили в пресс-службе компании.

Погасить задолженность по направленным квитанциям должникам необходимо в срок до 25 июля 2020 года. При этом они обязаны оплатить сам долг, пени, госпошлину, а также исполнительский сбор в размере 7% от общей суммы долга.

"Таким образом, сумма, которую заплатит должник, окажется существенно выше величины самого долга. Причем после вынесения судебного решения уже невозможно предпринять действия по реструктуризации задолженности. Наличие долга за отопление и горячую воду не является для жителей неожиданностью, поскольку его он отображается в квитанциях на оплату за каждый текущий месяц. Чтобы не оказаться в столь неприятной ситуации, рекомендуем всем должникам оплатить задолженность в кратчайшие сроки", – отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Нижегородский филиала ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает, что при наличии просроченной задолженности более 2-х месяцев за услуги ПАО "Т Плюс", компания вынуждена обращаться в суд.

Согласно действующему законодательству, после вынесения судебного решения взыскатель (Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги) имеет право запросить в налоговой инспекции информацию обо всех открытых счетах должника. На основании полученных сведений банковские счета неплательщиков будут заблокированы, а денежные средства списаны в счет погашения долга. Также на основании официальных писем Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" судебные приставы накладывают запрет на любые регистрационные действия с недвижимостью, находящейся в собственности должника за отопление и горячую воду.