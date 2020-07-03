Нижегородец обвиняется в убийстве пенсионера из-за нечистоплотности Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Нижегородец обвиняется в убийстве пенсионера из-за нечистоплотности. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, перед судом предстанет 51-летний квартирант. Ранее было завершено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, утром 19 апреля этого года в квартире дома по ул. Терешковой Приокского района мужчина жестоко избил хозяина квартиры, в том числе и палкой, а затем, оставив его в ванной комнате, скрылся с места преступления. От полученных повреждений 61-летний потерпевший скончался. Тело погибшего обнаружила мать, которая пришла навестить сына.

Обвиняемый сознался в содеянном. При допросе он пояснил следователям СК, что поссорился с погибшим из-за его нечистоплотности, после чего и избил хозяина квартиры. Он заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.