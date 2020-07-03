Иван Носков предложил изменить статус трех дзержинских поселков Общество

Фото: из соцсети Instagram, Иван Носков

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Дзержинска Иван Носков предложил изменить статус трех поселков. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

Речь идет о рабочих поселках Горбатовка, Гавриловка и Желнино. Их планируется переоформить в сельские поселки.

Иван Носков пояснил, что статус рабочих поселков не позволяет им войти во многие государственные и региональные программы благоустройства. В том числе речь идет о программах развития сельских территорий, строительстве дорог и инженерных коммуникаций, возможности отремонтировать существующие Дома культуры или построить новые. Кроме того, на жителей сельских территорий распространяются сниженные ипотечные тарифы и тарифы на услуги ЖКХ.

При этом он отметил, что без согласия жителей статус территорий не будет изменен. Решение будет принято осенью путем опроса жителей.