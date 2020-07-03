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Происшествия

Тело связанной женщины обнаружено в нижегородском водоеме

14 июля 2020 12:43  [490] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Тело женщины со связанными руками и ногами обнаружено в водоеме на Малышевских гривах (неподалеку от ул. Мостотряда) в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 14 июля 2020 года. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Личность погибшей еще не установлена. Добавим, что на голове у нее был полиэтиленовый пакет. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), назначена судебно-медицинская экспертиза.

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