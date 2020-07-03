Взявшие пожилых людей и детей-сирот нижегородцы получат спецвыплаты Общество

Взявшие пожилых людей и детей-сирот нижегородцы получат спецвыплаты. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области.



ПФ приступил к выплатам тем людям, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.

Согласно постановлению правительства РФ, таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, над которым осуществлялась временная опека.

Право на специальную выплату имеют следующие категории граждан:



1) работники государственных и негосударственных организаций:

- принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций:

- взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



2) волонтеры и граждане, которые взяли на временное проживание, в том числе под временную опеку, людей с ОВЗ, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реестр таких граждан Российской Федерации формируется и утверждается субъектом РФ.



Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через портал госуслуг, клиентскую службу управлений ПФР или многофункциональный центр. Дополнительных документов не требуется - право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ. В заявлении указываются имя, СНИЛС и номер телефона получателя средств, а также реквизиты банковского счета для перечисления выплаты.

Специальная выплата в размере 12 130 рублей осуществляется на каждого гражданина, которого заявитель принял на сопровождаемое проживание из организаций социального обслуживания или взял на временное проживание (в том числе под временную опеку) из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если проживание таких граждан у заявителя в течение одного месяца составляет не менее 7 календарных дней.

Заявление рассматривается в течение 5 рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней. В случае отказа человек получает уведомление с указанием причины, которое направляется в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения. Отрицательное решение может быть вынесено, если в реестре субъекта РФ нет информации о заявителе либо если он представил недостоверные данные.

Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.

Получение компенсации по уходу за пенсионером, достигшим 80-летнего возраста, инвалидом 1 группы - в размере 1 200 рублей - или ребенком-инвалидом - в размере 10 тысяч рублей - не является фактором, подтверждающим право на данную выплату.