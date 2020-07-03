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Происшествия

Бык забодал пастуха в Нижегородской области

14 июля 2020 14:57  [369] Происшествия

Фото: с сайта news-r.ru

Бык забодал пастуха в Нижегородской области. Как сообщили в региональной государственной инспекции труда, начато расследование несчастного случая

По информации инспекторов, 10 июля на пастбище пострадал 36-летний пастух СПК "Красная гора" (Пильнинский район, с. Тенекаево). В результате происшествия у мужчины диагностированы сложные переломы позвоночника, ушибы и кровоподтеки мягких тканей.

Запрошены результаты медицинской экспертизы на предмет нахождения пострадавшего в состоянии алкогольного опьянения во время несчастного случая. Проверяется соблюдение норм охраны труда. Обстоятельства происшествия уточняются. Инспекторы выясняют, агрессивен ли бык, есть ли у него прививки.

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