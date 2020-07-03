Сроки замены водительских прав продлены в Нижегородской области Общество

Сроки замены водительских прав продлены в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД.

Замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, возможна в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Замена водительских удостоверений осуществляется по предварительной записи на Едином портале госуслуг, или через заявление на электронную почту экзаменационных подразделений. Подробности на сайте Госавтоинспекции.

В срочных и безотлагательных случаях граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди.

Для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей подразделения ГИБДД Нижегородской области, оказывающие государственные услуги по замене водительских удостоверений, перешли на 6-дневный режим работы.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме.