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Общество

Сроки замены водительских прав продлены в Нижегородской области

14 июля 2020 17:12  [90] Общество

Сроки замены водительских прав продлены в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном УГИБДД ГУ МВД.

Замена водительских удостоверений, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, возможна в срок до 31 декабря 2020 года включительно. До этого дня водительские удостоверения считаются действительными без каких-либо ограничений.

Замена водительских удостоверений осуществляется по предварительной записи на Едином портале госуслуг, или через заявление на электронную почту экзаменационных подразделений. Подробности на сайте Госавтоинспекции.

В срочных и безотлагательных случаях граждане могут обратиться лично в регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции. Для регулирования потоков посетителей будут использоваться системы электронной очереди. При необходимости такая услуга будет оказываться также в порядке живой очереди.

Для исключения скопления большого числа посетителей и образования очередей подразделения ГИБДД Нижегородской области, оказывающие государственные услуги по замене водительских удостоверений, перешли на 6-дневный режим работы.

Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции работают в штатном режиме.

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Теги:
ГИБДД
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