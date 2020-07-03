Маршрут автобуса А-1 продлили до ЖК "Окский берег" Общество

Фото: из соцсети Instagram, Юрий Шалабаев

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Маршрут автобуса А-1 продлили до ЖК "Окский берег". Об этом сообщил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на своей странице в соцсети Instagram.

Автобусы начали ходить с понедельника. Количество автобусов на маршруте увеличено до 10-12 единиц.

"В связи с тем, что транспортная обстановка в этом районе, скажем так, отягощена необходимым городу строительством развязки в Ольгино, и автобусам периодически приходится подолгу стоять в пробке, я рекомендовал "Нижегородпассажиравтотрансу" обратить особое внимание на интервал движения автобусов на этом маршруте", - написал и.п. главы города.

Отметим, что ранее конечной остановкой автобуса была автостанция "Щербинки".