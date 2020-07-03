Как вернуть доверие народа

Аида Досаева: «Наша информационная машина работает примитивно»

Почему в период пандемии информационная работа государственных органов серьезно уступает фэйковым сообщениям, почему люди не верят официальной информации, и что предстоит предпринять нашим властям, чтобы вернуть доверие народа хотя бы на информационном поле? На эти и другие вопросы ответила в эксклюзивном интервью inbusiness.kz руководитель агентства TAN Consulting Аида Досаева.

Аида, недавно на своей страничке в Facebook политолог Данияр Ашимбаев написал, что из -за противоречивой информации о коронавирусе, люди уже не знают, чему верить и чему нет. Сегодня при ведомствах в пресс- службах работают грамотные пиарщики, некоторые из них в прошлом журналисты, так почему же они порой запаздывают с предоставлением оперативной и достоверной информации? Что это результат зашоренности и преступно медленной работы госорганов?

То, что государственные органы серьезно запаздывают с предоставлением важной для народа информации, объясняется рядом причин. Прежде всего, это связано с долгими внутренними процедурами одобрения, а это сказывается на сроках выхода в свет того или иного комментария или сообщения. Во - вторых, на скорость выхода информации огромное влияние оказывает место и роль пиарщика в иерархической системе, то есть речь идет о том, подчиняется ли он напрямую первому лицу в организации.

Насколько мне известно, в наших государственных органах, коммуникаторы (руководители или сотрудники пресс- служб - прим. автора) очень редко удостаиваются чести быть отчетными первым лицам, входить в стратегические комитеты по рискам и иные важные комитеты, от которых зависит непрерывность продолжения работы организации.

Насколько мне известно, в министерствах и ведомствах отсутствуют полноценные департаменты коммуникаций. Здесь чаще функционирует пресс-служба с усеченными обязанностями, которые сводятся, в основном, работой со средствами массовой информации. У пресс- служб отсутствует коммуникационная стратегия, антикризисные коммуникации, нет полноценной внутренней коммуникации с другими департаментами.

Например, в акиматах есть пресс-служба, а также есть департаменты внутренней политики. Мне не понятно такое разделение. Считаю, что функции пресс-служб и внутренней политики должны быть объединены в Департамент стратегических коммуникаций. Когда-то давно говорила об этом с одним из руководителей акимата, который ответил, что Департамент внутренней политики отвечает за идеологию, а пресс-служба за связь со СМИ. Удивительно, что он даже не подозревал, что идеология - это и есть основа любых, тем более, массовых коммуникаций.

Мой опыт работы с органами государственной власти показывает, что во многих государственных компаниях и учреждениях иногда отсутствуют коммуникационные стратегии. Поэтому нет ответов на основные вопросы, на которые должна отвечать стратегия: зачем коммуницировать, то есть цель коммуникации, кому коммуницировать - (аудитория), что коммуницировать (сообщение), где коммуницировать (каналы), как коммуницировать (формы и приемы).

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