Трибонит - востребованный материал для производства фрикционных изделий.
Конструкционный полимер трибонит ТР-9 используется для изготовления компонентов, которые устанавливаются в узлах торможения и трения, используемых в автомобилях, сельскохозяйственной технике и других видах машин. Данный материал поставляется в листах различного размера. Он характеризуется хорошей гибкостью и высокой прочностью.
Основу трибонита составляет смесь на базе асбеста и лигнинной муки. Темно-коричневый цвет пластин трибонита обусловлен наличием железного сурика, используемого в качестве красящего пигмента. Связующим является каучуково-смоляной состав с добавлением различных пластификаторов и вулканизаторов.
Основные свойства фрикционного материала:
• Возможность эксплуатации при давлении 1,15 Па.
• Максимальная температура поверхностного трения+300С.
• Минимальная температура эксплуатации-60С.
• Температура воспламенения 375°С.
• Температура самовоспламенения 425°С
• Твердость по Шору - 70-95 ед.
• Плотность - 1.8 - 2.2 г/см³.
Изделия из трибонита работают в агрессивных средах. Свойства фрикционного материала сохраняются при контакте с водой, паром, нефтепродуктами. Изделия могут устанавливаются в открытых фрикционных узлах. При этом допустима эксплуатации техники не только в зонах с умеренным климатом, но также в тропиках или в условиях Крайнего севера.
Наиболее часто уникальный фрикционный материал трибонит используется для изготовления:
• Накладок сцепления.
• Дисковых тормозов.
• Тормозных колодок.
• Гибких уплотнителей.
Приобрести трибонит можно в компании «ООО Зелаз», которая находится в Белгороде и является надежным поставщиком промышленного оборудования различного назначения. С подробной информацией о материале можно познакомиться на сайте. Для уточнения цены необходимо позвонить по контактным телефонам. Отгрузка со склада осуществляется в течении одного дня после получения оплаты. Доставка выполняется транспортными компаниями по действующим тарифам в короткие сроки в любой регион РФ.
* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+