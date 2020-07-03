Трибонит ТР-9

Трибонит - востребованный материал для производства фрикционных изделий.

Конструкционный полимер трибонит ТР-9 используется для изготовления компонентов, которые устанавливаются в узлах торможения и трения, используемых в автомобилях, сельскохозяйственной технике и других видах машин. Данный материал поставляется в листах различного размера. Он характеризуется хорошей гибкостью и высокой прочностью.

Основу трибонита составляет смесь на базе асбеста и лигнинной муки. Темно-коричневый цвет пластин трибонита обусловлен наличием железного сурика, используемого в качестве красящего пигмента. Связующим является каучуково-смоляной состав с добавлением различных пластификаторов и вулканизаторов.

Основные свойства фрикционного материала:

• Возможность эксплуатации при давлении 1,15 Па.

• Максимальная температура поверхностного трения+300С.

• Минимальная температура эксплуатации-60С.

• Температура воспламенения 375°С.

• Температура самовоспламенения 425°С

• Твердость по Шору - 70-95 ед.

• Плотность - 1.8 - 2.2 г/см³.

Изделия из трибонита работают в агрессивных средах. Свойства фрикционного материала сохраняются при контакте с водой, паром, нефтепродуктами. Изделия могут устанавливаются в открытых фрикционных узлах. При этом допустима эксплуатации техники не только в зонах с умеренным климатом, но также в тропиках или в условиях Крайнего севера.

Наиболее часто уникальный фрикционный материал трибонит используется для изготовления:

• Накладок сцепления.

• Дисковых тормозов.

• Тормозных колодок.

• Гибких уплотнителей.

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