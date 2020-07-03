Современная кухня для дачи

Продуманная кухня для дачи - повышение комфортности отдыха на природе.

Для того чтобы кухонное пространство было комфортным необходимо позаботится о продуманной и качественной мебели. Оптимальным вариантом являются кухни на заказ для дачи. В этом случае удается грамотно обустроить кухонное пространство.

При индивидуальном изготовлении гарантируется полное соответствие мебели параметрам конкретного помещения. Специалисты предварительно выезжают на место и делают все необходимые замеры, на базе которых создается кухня. При разработке дизайна учитываются все пожелания заказчика. Можно в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями подобрать цвет и фактуру фасада, внешний вид фурнитуры и ручек. Обязательно оговаривается форма кухонных секций и общая конфигурация гарнитура. Широкий ассортимент современных отделочных материалов позволяет воплощать креативные дизайнерские идеи.

Для изготовления дачной кухни наиболее часто используются следующие виды материалов:

• ДСП. Такие кухни не считаются экологичными. При производстве ДСП используются опасные компоненты. Кроме того возникают сложности с обработкой материала, поэтому из него изготавливается кухонная форма простой конфигурации, которая отличается невысокой ценой.

• ДВП. Это аналог фанеры с улучшенными показателями. Кухонная мебель, изготовленная из этого материала, может эксплуатироваться в условиях с перепадами влажности. Материал считается экологичным, поскольку в качестве связующего компонента при его производстве используются натуральные древесные смолы.

• МДФ. Это один из самых популярных материалов для изготовления дачных кухонь. Он производится по специальной технологии из древесной пыли и древесного клея. Это обеспечивает экологичную безопасность материала. Материал легко поддается специальной обработке, что позволяет изготавливать кухонную мебель различных форм.

При выборе конфигурации дачной кухни необходимо учитывать планируемую загрузку в плане готовки пищи. От этого зависит количество различных ящиков и шкафчиков для хранения кухонной утвари и продуктов. кроме того, если на даче планируется проживать с детьми, то рекомендуется позаботиться о дополнительных средствах безопасности.

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