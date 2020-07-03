ПМЖ в Израиль

Иммиграция в Израиль – возможность жить и работать в стране со стабильной экономикой.

Сегодня многие стремятся выехать на ПМЖ в Израиль. Это, прежде всего, связано с высоким уровнем жизни в этой стране. Процедура Израиль ПМЖ относительно несложная, что объясняется лояльной миграционной политикой страны.

Но, несмотря на это, рекомендуется перед тем, как принимать решение о переезде на ПМЖ, посетить Израиль в качестве туриста. Это позволит ближе познакомиться с культурой и традициями народа. Если решение о переезде после этого останется, то можно подбирать способ, который позволит осуществить мечту. Это может быть один из следующих способов:

• Репатриация на историческую родину.

• Воссоединение с семьей.

• Брака с израильским гражданином.

• Политическое убежище.

• Работа.

Самым простым и быстрым способом получить вид на жительство является использование программы переселения в качестве репатрианта. Ею могут воспользоваться люди, которые имеют еврейские корни и стремятся вернуться на историческую родину.

В этом случае работает уникальный проект «Первый дом на родине». Благодаря ему переселенцы получают государственную помощь в течение года после переезда. Это касается следующих вопросов:

• Компенсация стоимости авиабилетов.

• Оплаты медицинской страховки.

• Оказание помощи при аренде жилья.

• Оплата обучения ивриту.

• Помощь в поиске работы.

Другим популярным способом получения вида на жительство в Израиле является воссоединение с родственниками-евреями, которые уже проживают в Израиле. По законам страны эта возможность распространяется на родственников до 4 колена. В этом случае все, что нужно, так это доказать родство.

Быстро переехать в Израиль на ПМЖ можно также, заключив брак с человеком, который является гражданином страны. Но при этом следует понимать, что в случае фиктивного договора, законом предусмотрено серьезное наказание. За молодой семьей будут присматривать в течение 7 лет сотрудники уполномоченных органов с целью проверки подлинности брака.

Политическое убежище в Израиле возможно, если удастся доказать о существовании угрозы жизни и здоровью в другой стране. Как правило, в этом случае документы длительное время находятся на рассмотрении, но в процессе этого беженец может жить и работать в Израиле.

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