Нижегородские детские спортшколы возобновили тренировки, скоро откроют бассейны Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Спортивные организации Нижегородской области возобновили тренировочный процесс. Об этом сообщает пресс-службе губернатора и правительства региона.

Соответствующий Указ подписал глава области Глеб Никитин. До этого школы не работали из-за введения в регионе режима повышенной готовности для предотвращения распространению коронавирусной инфекции.

Речь пока идет о 71 спортивной организации. Им разрешили работать с очным присутствием занимающихся до трех человек в закрытых помещениях и до семи человек - на открытых площадках с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метра.

Например, в ФОКе "Мещерский" начались тренировки двух групп по баскетболу для воспитанников 2005-го и 2009 года рождения. Также баскетболисты тренируются на улице – для них организована специальная площадка. В ближайшее время в ФОКе планируют открыть все секции, связанные с ледовыми видами спорта, а затем – бассейны.

В спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту начали тренировочный процесс около месяца назад, но только для спортсменов высокого класса. Сейчас же к занятиям приступили все воспитанники учреждения.

"Сейчас остро стоит вопрос открытия ледовых арен и бассейнов для детско-юношеского спорта. Я понимаю, насколько важно юным спортсменам как можно скорее начать тренировки после длительного перерыва, чтобы оставаться в форме и не упустить наработанные навыки", - сказал министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

"Я поручил коллегам максимально оперативно подготовить объекты спорта, в том числе бассейны и ледовые арены к возобновлению тренировочного процесса. Надеюсь, что воспитанники наших учреждений смогут вернуться к спорту в комфортных и, что немаловажно, безопасных условиях", - добавил он.



Напомним, в Нижегородской области продолжает реализацию региональный проект "Ни дня без спорта", который поддержал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отметив важность здорового образа жизни.