Стоит ли покупать Toyota Highlander третьего поколения на фоне выхода четвертого

Внимание автолюбителей всецело приковано к новинкам автопрома, презентуемым как на международных, так и на российских автомобильных выставках. Поэтому заявление представителей компании Toyota о скором выходе на российский рынок обновленной модели Highlander четвертого поколения не осталось без внимания. К слову, в США эта модель уже доступна в дилерских автосалонах, что касается России, то старт продаж планируется на конец лета, начало осени.

Чем хороша Toyota Highlander третьего поколения?

Последняя модернизация кроссовера Хайлендера третьего поколения – как дизайна, так и комплектации – проводилась в 2016 году, а годом спустя модель поступила на российский рынок, и даже сегодня купить Тойота Хайлендер новую из салона – не проблема. В ходе модернизации были исправлены некоторые недоработки, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля в реальных условиях, и усовершенствованна техническая «начинка». Немного изменен дизайн корпуса.

В России к модели Хайлендер относятся крайне положительно, можно сказать с любовью. При почти одинаковой цене с популярной моделью Land Cruiser Prado, многие автолюбители делают выбор в пользу Highlander, поскольку «горец» мягче, да и для эксплуатации в городских условиях приспособлен лучше. Ну а те, кто хотел сэкономить, но получить настоящее японское качество с легким «американским налетом», выбирают пикап Тойоту Хайлюкс, цена которого существенно ниже Хайлендера и «крузаков».

Модели Хайлендера третьего поколения отлично приспособлены к российским реалиям. Автомобиль имеет 20-ти сантиметровый клиренс, интеллектуальный привод на все колеса, мощный двигатель, подогрев сидений, руля, салона и даже ветрового стекла. Прекрасно адаптирован к несовершенству российских дорог. К тому же с момента выпуска модели на российский рынок в интернете появилось множество полезной информации по Highlander третьего поколения.

Toyota Highlander четвертого поколения

Четвертое поколение Хайлендера обещает быть интересней, надежней, удобней и во всех смыслах лучше. И в самом деле, американские автолюбители, успев познакомиться с моделями четвертого поколения, говорят об отличном дизайне, хорошей управляемости и функциональном удобстве. Однако среди многочисленных положительных отзывов можно встретить и негатив. Связаны жалобы в основном с:

отсутствием возможности регулировки водительского кресла;

заниженной на 4 см высотой авто;

уменьшенным на 10 см пространством для ног водителя;

и отсутствием возможности установки тягово-сцепного устройства.

Во всем остальном Toyota Highlander IV лучше моделей предыдущего поколения, что логично и закономерно. Но также стоит помнить, что новинка с точки зрения финансов будет дороже моделей третьего поколения, что тоже логично. К тому же никто не отменял будущую модернизацию Хайлендера четвертого поколения, которую точно сделают через пару лет эксплуатации первой партии автомобилей, проданных в автосалонах официальных дилеров Тойота в Екатеринбурге, Уфе или Нижнем Новгороде.

Так стоит ли покупать новый Хайлендер третьего поколения или все-таки сделать выбор в пользу четвертого? В первом случае покупатель получит финальную версию модельного ряда, имеющую многолетнюю историю эксплуатации в российских реалиях. В другом – новый, более совершенный, улучшенный автомобиль, но с возможными непредвиденными проблемами и более высокой ценой.

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