Конвейерная лента является составной частью транспортера, размещается между натяжным и приводным барабанами и используется для перемещения товаров, грузов. Готовая продукция широко применяется в различных сферах промышленности.
Основой транспортерной ленты является специальная тканевая прокладка, выступающая в роли каркаса. Поверх каркасного слоя наносятся резиновые обкладки, чередующиеся с тканевыми. Рабочая сторона имеет обкладку с увеличенной толщиной, так как такая поверхность подвергается большему износу в процессе эксплуатации.
В соответствии с используемым материалом для производства конвейерных лент выделяют следующие типы:
Полиуретановые транспортерные ленты применяются для перемещения товаров по наклонной, горизонтальной или вертикальной плоскости на глазировочных линиях, обвалочных системах, тестозакаточных машинах, в оборудовании, предназначенном для расстойки и формовки теста. Такие типы могут эксплуатироваться одинаково эффективно в среде с высокими и низкими температурными режимами.
Резинотканевые ленты производятся для специальных видов оборудования, конвейерных систем, использующихся в энергетике, металлургии, деревообработке, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности. Основные особенности – высокая гибкость и повышенный уровень износостойкости.
В зависимости от характера перемещаемого груза полотна делятся на следующие виды:
В зависимости от применения продукция подразделяется на изделия:
Изделия спецназначения отличаются следующими параметрами:
В зависимости от угла наклона конвейера необходимо использовать различные типы продукции. Элеваторные и шевронные ленты предназначены для применения на конвейерном оборудовании, где угол наклона выше 30 градусов, рифленые – ниже 30 градусов.
В процессе подбора следует обратить на следующие параметры:
Обратите внимание: транспортерная лента пищевая должна соответствовать требованиям безопасности в соответствии с сертификацией FDA.
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