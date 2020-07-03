Конвейерная лента

Конвейерная лента является составной частью транспортера, размещается между натяжным и приводным барабанами и используется для перемещения товаров, грузов. Готовая продукция широко применяется в различных сферах промышленности.

Особенности продукции

Основой транспортерной ленты является специальная тканевая прокладка, выступающая в роли каркаса. Поверх каркасного слоя наносятся резиновые обкладки, чередующиеся с тканевыми. Рабочая сторона имеет обкладку с увеличенной толщиной, так как такая поверхность подвергается большему износу в процессе эксплуатации.

Основные типы и виды

В соответствии с используемым материалом для производства конвейерных лент выделяют следующие типы:

полиуретановые – изготавливаются из износоустойчивых пластиковых материалов (ПВХ, силикона, хайтрела);

резинотканевые – производятся из синтетических высокопрочных тканей.

Полиуретановые транспортерные ленты применяются для перемещения товаров по наклонной, горизонтальной или вертикальной плоскости на глазировочных линиях, обвалочных системах, тестозакаточных машинах, в оборудовании, предназначенном для расстойки и формовки теста. Такие типы могут эксплуатироваться одинаково эффективно в среде с высокими и низкими температурными режимами.

Резинотканевые ленты производятся для специальных видов оборудования, конвейерных систем, использующихся в энергетике, металлургии, деревообработке, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности. Основные особенности – высокая гибкость и повышенный уровень износостойкости.

В зависимости от характера перемещаемого груза полотна делятся на следующие виды:

для крупногабаритных грузов;

для мелко- и среднегабаритных товаров и сыпучих материалов;

для малоабразивных грузов;

для неабразивных материалов.

В зависимости от применения продукция подразделяется на изделия:

общего назначения;

специального назначения.

Изделия спецназначения отличаются следующими параметрами:

многопрокладочной структурой;

стойкостью к воздействию резких температурных перепадов;

высокими прочностными характеристиками;

стойкостью к воздействию животных и растительных жиров.

В зависимости от угла наклона конвейера необходимо использовать различные типы продукции. Элеваторные и шевронные ленты предназначены для применения на конвейерном оборудовании, где угол наклона выше 30 градусов, рифленые – ниже 30 градусов.

Какие показатели нужно учитывать при выборе?

В процессе подбора следует обратить на следующие параметры:

материал;

структура рабочей поверхности;

наличие аксессуаров, дополнительных составных элементов;

наличие дополнительно обработанных поверхностей;

степень твердости рабочей области;

минимальные размеры огибаемого вала;

показатель толщины полотна;

показатель максимально допустимой нагрузки;

особенности конвейерной системы;

свойства окружающей среды;

скорость транспортировки.

Обратите внимание: транспортерная лента пищевая должна соответствовать требованиям безопасности в соответствии с сертификацией FDA.

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