СК выясняет обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила ровесника в Сарове Происшествия

Фото: Соцсеть

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила своего сверстника во дворе одного из домов Сарова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Видеоматериал об избиении разместил пользователь соцсети ВКонтакте, который стал свидетелем инцидента и наблюдал его начало из окна. По комментариям к данному видео становится понятно, что свидетель почти сразу бросился на помощь жертве.

На видео показана группа подростков примерно из дести человек. Они о чем-то громко разговаривают, и тут внезапно одна из девочек толкает рядом стоящего мальчика. Когда тот падает в кусты, девочка подбегает к нему, кричит что-то, предположительно, оскорбительное, и в это время еще один подросток из толпы начинает бить упавшего руками и ногами.

На этом видеоролик обрывается, но пользователи соцсети рассказывают, что дальше подростка бросилась бить уже вся толпа.

По данному факту нижегородские следователи организовали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.