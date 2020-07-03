лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
14 июля 2020 20:42  [258] СК выясняет обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила ровесника в Сарове
14 июля 2020 16:51  [129] Работнику Борского производства оторвало пальцы руки
14 июля 2020 14:57  [635] Бык забодал пастуха в Нижегородской области
14 июля 2020 14:26  [203] Разбившийся в Большеболдинском районе самолет был арендован
14 июля 2020 12:43  [1668] Тело связанной женщины обнаружено в нижегородском водоеме
14 июля 2020 09:45  [210] Нижегородец обвиняется в убийстве пенсионера из-за нечистоплотности
14 июля 2020 09:20  [2173] Град и поваленные деревья: последствия непогоды в Нижегородской области
13 июля 2020 14:16  [1905] МЧС предупреждает нижегородцев об аномальной жаре после дождливого понедельника
13 июля 2020 12:42  [470] "Любовь" ценой в 3,6 млн рублей: нижегородка стала жертвой мошенника
13 июля 2020 12:28  [561] Подробности массовой аварии в районе Орловских двориков: пострадали три человека
Происшествия

СК выясняет обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила ровесника в Сарове

14 июля 2020 20:42  [258] Происшествия

Фото: Соцсеть

Нижегородские следователи выясняют обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила своего сверстника во дворе одного из домов Сарова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Видеоматериал об избиении разместил пользователь соцсети ВКонтакте, который стал свидетелем инцидента и наблюдал его начало из окна. По комментариям к данному видео становится понятно, что свидетель почти сразу бросился на помощь жертве.

На видео показана группа подростков примерно из дести человек. Они о чем-то громко разговаривают, и тут внезапно одна из девочек толкает рядом стоящего мальчика. Когда тот падает в кусты, девочка подбегает к нему, кричит что-то, предположительно, оскорбительное, и в это время еще один подросток из толпы начинает бить упавшего руками и ногами.

На этом видеоролик обрывается, но пользователи соцсети рассказывают, что дальше подростка бросилась бить уже вся толпа.

По данному факту нижегородские следователи организовали доследственную проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph