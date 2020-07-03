Три человека пострадали в Вачском районе из-за наезда автомобиля на жилой дом Происшествия

Три человека пострадали в Вачском районе из-за наезда автомобиля на жилой дом. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне вечером, 14 июля, в д. Епифаново Вачского района. Водитель 1966 г.р. (стаж 36 лет), управляя Renault с полуприцепом, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля и допустил самопроизвольное его движение с последующим наездом на другой автомобиль Renault Logan, стоящий у дома, а также на жилой дом.

В результате ДТП пострадали жильцы дома: мужчина 1981 г.р., женщина 1986 г.р. и девочка 2005 г.р.