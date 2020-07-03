лукойл
Последние новости рубрики Происшествия
15 июля 2020 09:36  [110] Три человека пострадали в Вачском районе из-за наезда автомобиля на жилой дом
14 июля 2020 20:42  [475] СК выясняет обстоятельства, при которых толпа подростков жестоко избила ровесника в Сарове
14 июля 2020 16:51  [214] Работнику Борского производства оторвало пальцы руки
14 июля 2020 14:57  [876] Бык забодал пастуха в Нижегородской области
14 июля 2020 14:26  [345] Разбившийся в Большеболдинском районе самолет был арендован
14 июля 2020 12:43  [1890] Тело связанной женщины обнаружено в нижегородском водоеме
14 июля 2020 09:45  [327] Нижегородец обвиняется в убийстве пенсионера из-за нечистоплотности
14 июля 2020 09:20  [2661] Град и поваленные деревья: последствия непогоды в Нижегородской области
13 июля 2020 14:16  [2131] МЧС предупреждает нижегородцев об аномальной жаре после дождливого понедельника
13 июля 2020 12:42  [557] "Любовь" ценой в 3,6 млн рублей: нижегородка стала жертвой мошенника
Происшествия

Три человека пострадали в Вачском районе из-за наезда автомобиля на жилой дом

15 июля 2020 09:36  [110] Происшествия

Три человека пострадали в Вачском районе из-за наезда автомобиля на жилой дом. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

ДТП случилось накануне вечером, 14 июля, в д. Епифаново Вачского района. Водитель 1966 г.р. (стаж 36 лет), управляя Renault с полуприцепом, не обеспечил неподвижное состояние автомобиля и допустил самопроизвольное его движение с последующим наездом на другой автомобиль Renault Logan, стоящий у дома, а также на жилой дом.

В результате ДТП пострадали жильцы дома: мужчина 1981 г.р., женщина 1986 г.р. и девочка 2005 г.р.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph